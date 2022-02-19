В уральской колонии нашли тело депутата, осуждённого за педофилию

В исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге нашли тело осуждённого. Им оказался 71-летний депутат всех четырёх созывов Думы Байкаловского сельского поселения Владимир Барыкин.

Как отмечается на сайте "КП-Екатеринбург", Барыкин был осуждён на 18 лет лишения свободы за педофилию. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

"На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Врачи скорой помощи констатировали смерть осуждённого", — отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.