Зарево на весь город: Жители Луганска услышали мощный взрыв

По данным местных СМИ, мог быть подорван газопровод "Дружба", который был проложен ещё в советское время.

Зарево от взрыва видно на весь Луганск. Видео © Telegram / Журналистика со вкусом

В Луганске прогремел мощный взрыв. Судя по кадрам, которые публикуют местные жители, зарево видно на весь город.

"Подробностей пока нет, но зарево видно из многих уголков города. Предположительно, на улице Беломорской", — написал в своём телеграм-канале представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.