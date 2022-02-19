Зарево на весь город: Жители Луганска услышали мощный взрыв
По данным местных СМИ, мог быть подорван газопровод "Дружба", который был проложен ещё в советское время.
Зарево от взрыва видно на весь Луганск. Видео © Telegram / Журналистика со вкусом
В Луганске прогремел мощный взрыв. Судя по кадрам, которые публикуют местные жители, зарево видно на весь город.
"Подробностей пока нет, но зарево видно из многих уголков города. Предположительно, на улице Беломорской", — написал в своём телеграм-канале представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
По сообщению местного телеканала "Юнион", загорелся газопровод "Дружба", который был построен ещё во времена СССР.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
На обложке. Фото © Telegram / Журналистика со вкусом