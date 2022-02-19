Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

Спикер Госдумы заверил, что, если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, "наша страна встанет на их защиту".

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "провоцирует начало большой войны". Парламентарий отметил, что поступающая из ДНР и ЛНР информация очень тревожная.

"Зеленский провоцирует начало большой войны. Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная. Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса", — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Как отмечает спикер Госдумы, без поддержки из-за рубежа президент Украины вряд ли решился бы на подобное, его действия "могут привести к началу войны в центре Европы". Володин считает, что теперь становится понятной причина обвинений со стороны Вашингтона в адрес России.

"Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных", — отмечает Володин.

Он напомнил, что ряд западных стран эвакуировал своих дипломатов из Киева, прекрасно понимая, чем чревата ситуация. Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны, об этом неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.