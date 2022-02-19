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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 21:50
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В Луганске прогремел второй мощный взрыв за час

По предварительной информации, была взорвана газовая заправочная станция в одном из районов города.

Зарево в Луганске после сильного взрыва. Видео © Telegram / Журналистика со вкусом

Жители Луганска услышали второй мощный взрыв за час. По словам очевидцев, взорвалась газовая заправочная станция в одном из районов города.

"В Луганске ещё один взрыв!" — написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошников в своём телеграм-канале. Он отметил, что взрыв был слышен в Каменнобродском районе города.

Лайф писал, что первый взрыв прогремел менее чем за час до этого. По данным местных СМИ, мог быть подорван газопровод "Дружба", который был проложен ещё в советское время.

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Обложка © Telegram / Журналистика со вкусом

Артем Порвин
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