В Ростовской области беженцев обеспечивают питанием и временным жильём

По их словам, перед отъездом люди массово снимали деньги со счетов. Некоторые выехали самостоятельно, в том числе при помощи такси.

Временные палатки для беженцев из Донбасса, Новоазовск. Видео © LIFE

В Ростовской области рядом с КПП Новоазовск на границе с Донецкой Народной Республикой оперативно разворачивают временные палатки для обогрева беженцев, которые начинают прибывать из ДНР. Там они будут ожидать дальнейшей эвакуации.

Кто-то добирается на специально организованных автобусных рейсах, другие стараются справиться своими силами. Тех, кто пользуется такси, довозят только до границы, а дальше им приходится искать альтернативный транспорт.

Беженцы в Ростовской области рассказывают о ситуации в ДНР. Видео © Telegram-канал "Ростов № 1"

Первые беженцы, прибывшие на хутор Максимов в Неклиновском районе, сообщают о панике среди жителей ДНР. Люди торопились снять деньги со счетов в банках и заправиться бензином, чтобы отправиться в дорогу.

"У всех паника. Там в банкоматах снимают деньги, очереди сумасшедшие стоят. Очереди на заправках, бензина нет. Очереди на границах, детей эвакуируют, стариков, всех увозят... очень много людей", — рассказывает телеграм-каналу "Ростов № 1" семья, приехавшая в Ростовскую область с маленьким ребёнком на руках.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области введён режим повышенной готовности на фоне приёма беженцев. Местные власти создали оперативный штаб. О готовности принимать жителей Донбасса заявляют и в других регионах России.