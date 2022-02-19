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18 февраля, 22:13

Глава ВОЗ заявил об идеальных условиях появления более опасного штамма ковида

По мнению Тедроса Гебреисуса, у мирового сообщества сейчас есть все "инструменты и ноу-хау" для того, чтобы покончить с пандемией в 2022 году.

Сейчас в мире сложились "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса. Об этом заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Имеющиеся сейчас условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта", — отметил глава ВОЗ.

По словам Гебрейсуса, широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм коронавируса вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению "опасного нарратива о том, что пандемия закончилась". По его мнению, это не так. Глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю от ковида в мире умирают около 70 тысяч человек, что системы здравоохранения перегружены, а объёмы наблюдения за эволюцией вируса недостаточны.

При этом Гебрейсус заверяет, что у мирового сообщества сейчас есть "инструменты и ноу-хау" для того, чтобы покончить с пандемией ковида в 2022 году.

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Ранее Лайф писал, инфекционист Евгений Тимаков объяснил наличие антител к ковиду у большинства детей в Москве. По его оценке, они уже переболели коронавирусом в лёгкой форме, случаи тяжёлого течения болезни единичны.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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