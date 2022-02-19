Полюби природу всем телом:: Кто такие экосексуалы и зачем они женятся на камнях и устраивают оргии с деревьями В сексуальной жизни человека появляется всё больше нюансов и направлений. Раньше это называли отклонением. Теперь считают вариантом нормы. Какие виды нестандартного секса входят в моду? 18 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Экосексуал: вылизать землю под ногами

Экосексуалы — люди, которые считают, что любить нашу природу надо не только на словах, но иногда и на деле. Если не брать в расчёт хиппи, то экосексуалы появились в 2008 году. Тогда современный художник Энни Спринкл и его партнёрша Бет Стивенс начали проводить экосвадьбы, где предлагали людям жениться на кусте или выйти замуж за звезду (ту, которая на небе) или за камень. Таким образом люди якобы доказывали свою истинную связь и привязанность к нашей планете. Чуть позже художники выпустили книгу про экосексуальность, где развили свою теорию.

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Экосексуалы предлагают не только платоническую связь с нашей планетой. Землю можно приятно массировать руками и пальцами ног и даже нежно лизать её языком. О деревья можно тереться голой грудью. А в реках и фонтанах, нет, не писать, а мастурбировать. Зачем же этим милым людям понадобилось так забавляться? Оказывается, неспроста: по теории экосексуалов они вступают в связь с любовной энергией планеты, пропускают её через себя и таким образом сохраняют баланс. С 2016 года в мире насчитывается свыше 100 тысяч экосексуалов.

Объектосексуалы: предмет твоей страсти

На Западе всерьёз разгорается спор, дозволительно ли строить сексуальные и личные отношения с предметами. Это не шутка: объектосексуалы — новое направление в интимной жизни человека. Например, британка Аманда Либерти и Люмьер — счастливая пара. Она — 35-летняя женщина, он — 40-сантиметровый канделябр. Своего возлюбленного Аманда "встретила" на аукционе ebay четыре года тому назад. Сердце девушки вспыхнуло, и она за 30 тысяч рублей купила своего суженого.

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Сегодня в мире насчитывается около 400 объектосексуалов. Порой сложно понять, что движет этими людьми: пиар, психическое расстройство или вселенская большая любовь. Но факт остаётся фактом. Так, например, Эми Фульф Вебер — библиотекарша из штата Пенсильвания — влюблена в карусель из парка аттракционов. Она приходила на свидание к ней 3000 раз. И считает их отношения самой искренней на свете любовью. Эми просто садится в вагончик, обнимает поручень и катается. Их отношения движутся по кругу, но не развиваются. Однако кажется, что эти люди счастливы. Ну, или сошли с ума.

Асексуалы и антисексуалы: скажи сексу нет и передай другому

"У меня нет искушений, которым я хотел бы поддаться", — пел Борис Гребенщиков. И эти люди согласны с классиком. Секс их не искушает. Обилие обнажённых тел на экранах и страницах вызывает лишь усталость. От двери секс-шопа веет ледяной прохладой безразличия. Асексуалов в мире очень много и становится всё больше. Они предпочитают общение вместо поцелуя и прогулку вместо постельных утех. Они могут заняться сексом, если близкий человек, с которым они встречаются, попросил об этом, но лишь из вежливости. Асексуал не станет проявлять инициативу. То ли человек нашего времени пресытился от наблюдения за голыми телами, то ли решил посмотреть все сериалы — непонятно. Психологи строят разные теории.

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Антисексуалы — это более радикальное ответвление асексуалов. Первые просто отказывают в сексе себе, вторые хотят убедить в пагубности постельных утех других. "Вот ты: хватит думать об интиме, иди лучше книжку почитай", — так выглядит лозунг направления, если пересказывать вкратце. Знание, общение, прогресс — вот о чём стоит мыслить. Ну и, конечно, о душе. В России антисексуалы впервые появились в 1995 году. Они считают, что секс переоценён. А зачастую используется как способ манипулирования. В общем, их ориентацию можно назвать не просто сексуальной, а общественно-сексуальной. Удовлетворение они получают от желания поставить всех на путь истинный. Что ж, это тоже вариант.

Странные виды сексуальности — это нормально? Конечно. Чем бы дитя ни тешилось... Неприемлемо. А вдруг это увидят дети?

Авторы Федор Иванов