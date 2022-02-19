Байден назвал решение Зеленского поехать в Мюнхен не самым мудрым

Американская администрация пыталась отговорить лидера Украины от поездки на международную конференцию в разгар обострения ситуации в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал не самый мудрый выбор, решив полететь на международную конференцию в Германию. Так прокомментировал решение своего украинского коллеги американский лидер Джо Байден.

"Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.

По сообщениям американских СМИ, администрация Белого дома пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.