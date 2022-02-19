Байден назвал решение Зеленского поехать в Мюнхен не самым мудрым
Президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева). Фото © ТАСС / АР
Американская администрация пыталась отговорить лидера Украины от поездки на международную конференцию в разгар обострения ситуации в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал не самый мудрый выбор, решив полететь на международную конференцию в Германию. Так прокомментировал решение своего украинского коллеги американский лидер Джо Байден.
"Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.
По сообщениям американских СМИ, администрация Белого дома пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".