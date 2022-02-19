Глава фракции СДПГ заявил, что посол Украины "перешёл все границы"

Поведение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника совершенно не помогает дипломатическому урегулированию кризиса, заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. Парламентарий указал на то, что Берлин вступается за интересы Киева в сфере безопасности, а тем временем требования украинского дипломата "переходят границы".

"Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешёл границы", — заявил Мютцених в интервью медиагруппе "Функе".

Так он прокомментировал ультиматум, который Мельник потребовал поставить российскому лидеру Владимиру Путину во время визита канцлера Олафа Шольца: якобы Берлин должен добиваться отвода российских сил от Украины.

А также в этом интервью Мютцених сдержанно оценил вариант отправки дополнительных военных сил Германии в Восточную Европу. Он ответил, что Берлин должен "сделать всё для того, чтобы активнее использовать дипломатические возможности, а не только обсуждать военные шаги". Глава СДПГ считает, что конфликт не разрешить военным путём. Парламентарий также высказал мнение, что Россия видит в альянсе основного противника уже давно и "не нужно сводить всё к Путину, бывшие президенты — Ельцин и Горбачёв — критиковали расширение НАТО". Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в военный союз не стоит на повестке дня.

"В долгосрочной перспективе все страны в Европе должны прийти к безопасности в рамках общеевропейской организации", — сказал политик.