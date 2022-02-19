Попова заявила о более тяжёлой ситуации с ковидом в регионах Донбасса, чем в России
Беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания.
Ситуация с коронавирусом в Луганской и Донецкой народных республиках тяжелее, чем в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.
"Эпидситуация в регионах Донбасса не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас", — сказала Попова.
Она пояснила, что объём тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Глава Роспотребнадзора заявила, что беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.
Тесты будут доставлены туда в течение двух дней, и к моменту, когда люди будут разъезжаться или будет понятно, что они остаются на какое-то время, будет возможность их тестировать по необходимости.
В свою очередь, министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что более двух миллионов экспресс-тестов для тестирования донбасских беженцев на ковид поступит в регион.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков