Терапевт Кожевникова предостерегла от опасных ошибок в лечении кашля

Попытки вылечить кашель самостоятельно могут привести к тяжёлым последствиям, отметила терапевт высшей категории Александра Кожевникова. Бесконтрольный приём отхаркивающих средств — одна из самых распространённых ошибок, говорит эксперт. При возникновении этого симптома люди зачастую уверены в его простудном происхождении, но помимо вирусной инфекции могут быть и другие причины.

"Дело в том, что кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину", — подчеркнула Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik.

Поставить правильный диагноз неподготовленному человеку не под силу, это может сделать только специалист, добавила Кожевникова. Самостоятельное назначение себе антибиотиков, когда кашель вызван ОРВИ или CoViD-19, — ещё одна опасная ошибка, продолжила терапевт. По её словам, многие россияне воспринимают антибактериальные препараты как самое простое средство в борьбе с инфекцией дыхательных путей. Однако необоснованный или неправильный приём таких лекарств может нарушить работу иммунной системы.

"Антибактериальные препараты далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты — вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильный выбор, то препарат будет неэффективным и вредным", — объяснила Александра Кожевникова.