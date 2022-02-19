Байден усомнился, что Россия готова применять ядерное оружие
При этом американский лидер уверен, что Москва ставит целью "убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе".
Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден не считает, что Россия на фоне роста напряжённости вокруг Украины даже отдалённо изучает возможность применения ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал в ходе брифинга.
"Я не думаю, что он (Владимир Путин. – Прим. ред.) даже отдалённо рассматривает применение ядерного оружия", — сказал Байден, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.
По мнению президента США, Москва сосредоточена на том, чтобы "убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе".
Как ранее сообщал Лайф, Россия сегодня проведёт учения сил стратегического сдерживания, они пройдут под руководством президента РФ Владимира Путина. Будут задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.