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19 февраля, 00:04

Байден усомнился, что Россия готова применять ядерное оружие

При этом американский лидер уверен, что Москва ставит целью "убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе".

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден не считает, что Россия на фоне роста напряжённости вокруг Украины даже отдалённо изучает возможность применения ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал в ходе брифинга.

"Я не думаю, что он (Владимир Путин. – Прим. ред.) даже отдалённо рассматривает применение ядерного оружия", — сказал Байден, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

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По мнению президента США, Москва сосредоточена на том, чтобы "убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе".

Как ранее сообщал Лайф, Россия сегодня проведёт учения сил стратегического сдерживания, они пройдут под руководством президента РФ Владимира Путина. Будут задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Андрей Григорьев

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