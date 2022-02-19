Байден усомнился, что Россия готова применять ядерное оружие

Президент США Джо Байден не считает, что Россия на фоне роста напряжённости вокруг Украины даже отдалённо изучает возможность применения ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал в ходе брифинга.

"Я не думаю, что он (Владимир Путин. – Прим. ред.) даже отдалённо рассматривает применение ядерного оружия", — сказал Байден, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

По мнению президента США, Москва сосредоточена на том, чтобы "убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе".