Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона созвониться с Путиным
В канцелярии французского лидера заявили, что президент намерен убеждать российского коллегу не нападать на Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в воскресенье провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. До этого он пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.
"Наша задача — избежать наихудшего сценария. Считаем, что ещё можно убедить президента Путина не нападать на Украину", — заявили в канцелярии французского лидера, комментируя предстоящие телефонные переговоры, передаёт радио RFI.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".