"Мочи его!": Журналист и депутат подрались в прямом эфире украинского ток-шоу
Они так крепко сцепились, что нескольким мужчинам удалось их разнять с большим трудом. Один из участников потом попытался напасть на ведущего.
Журналист и депутат подрались на украинском ток-шоу. Видео © Telegram / Политика страны
Депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов устроили драку в прямом эфире украинского ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером.
Сначала Бутусов сказал, что ему жаль, "что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей", имея в виду присутствующих в студии политиков Нестора Шуфрича и Евгения Мураева. Бутусов попросил не давать слова этим политикам, потому что они якобы распространяют российские установки. Шуфрич ответил, что "предатель или нет — пусть устанавливает суд". После этого Бутусов подошёл и ударил его в лицо.
Завязалась драка. Присутствующим в студии мужчинам удалось их разнять не сразу. Затем один из участников потасовки попытался напасть на ведущего, но его вовремя остановили.
"Извиняйся перед нами": Депутаты Рады устроили массовую драку из-за призыва расстрелять нардепов-оппозиционеров
А ранее Лайф писал, что депутаты Верховной рады устроили драку из-за оскорблений в адрес Зеленского. Тищенко подошёл к спикеру, перекрыл рукой его микрофон и выдворил коллегу с трибуны.
Обложка © Telegram / Политика страны