"Мочи его!": Журналист и депутат подрались в прямом эфире украинского ток-шоу

Сначала Бутусов сказал, что ему жаль, "что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей", имея в виду присутствующих в студии политиков Нестора Шуфрича и Евгения Мураева. Бутусов попросил не давать слова этим политикам, потому что они якобы распространяют российские установки. Шуфрич ответил, что "предатель или нет — пусть устанавливает суд". После этого Бутусов подошёл и ударил его в лицо.