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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 23:29

Ростовская область получила 5 млрд рублей для помощи беженцам

Регион уже принял более тысячи жителей Донбасса, готов временно разместить более 12 тысяч человек. Подключиться намерены и другие области России.

Из федерального бюджета направлено пять миллиардов рублей Ростовской области с целью оказания ею помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Информирую, что пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до Министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам", — рассказал Гуськов.

Он отметил, что выплаты будут начаты при регистрации беженцев. По данным на 01:30 19 февраля, в Ростовскую область прибыло уже 1157 человек, в том числе 363 ребёнка, рассказал Гуськов. Он добавил, что эти данные быстро меняются. В целом регион готов разместить почти 12 тысяч человек.

Регионы России выразили готовность оказывать помощь беженцам из Донбасса
Регионы России выразили готовность оказывать помощь беженцам из Донбасса

Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область из-за возобновившихся обстрелов со стороны Украины. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Обложка: кадр из видео © LiFE

Андрей Григорьев
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