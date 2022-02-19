Ростовская область получила 5 млрд рублей для помощи беженцам

Регион уже принял более тысячи жителей Донбасса, готов временно разместить более 12 тысяч человек. Подключиться намерены и другие области России.

Из федерального бюджета направлено пять миллиардов рублей Ростовской области с целью оказания ею помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Информирую, что пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до Министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам", — рассказал Гуськов.