Ростовская область получила 5 млрд рублей для помощи беженцам
Регион уже принял более тысячи жителей Донбасса, готов временно разместить более 12 тысяч человек. Подключиться намерены и другие области России.
Из федерального бюджета направлено пять миллиардов рублей Ростовской области с целью оказания ею помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
"Информирую, что пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до Министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам", — рассказал Гуськов.
Он отметил, что выплаты будут начаты при регистрации беженцев. По данным на 01:30 19 февраля, в Ростовскую область прибыло уже 1157 человек, в том числе 363 ребёнка, рассказал Гуськов. Он добавил, что эти данные быстро меняются. В целом регион готов разместить почти 12 тысяч человек.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область из-за возобновившихся обстрелов со стороны Украины. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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