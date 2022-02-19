"Обстановка очень напряжённая": Беженцы рассказали, как покидали дома в ДНР под звук взрывов
Эвакуированные переживают за тех родных и знакомых, кто был вынужден остаться в республике. Её покидают женщины, дети и старики.
Беженцы из Донбасса отправляются в Россию. Видео © LIFE
Беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Ростовскую область. Они делятся переживаниями за тех, кому пришлось остаться, и рассказывают, что обстановка в Донецкой Народной Республике очень напряжённая.
"Дальше некуда напряжённая. Люди, бедные, там остались, не знаю теперь, тут сам, а за них теперь переживай", — рассказала Лайфу прибывшая в Россию женщина, сдерживая слёзы.
Как отмечают некоторые жители ДНР, услышав сообщение главы республики Дениса Пушилина о том, что детям и пожилым рекомендуется покинуть территорию, сначала ехать не хотели. Очередные взрывы заставили изменить решение.
— Ну что там, стреляют часто?
— Часто... и сильно.
— Когда мы из подъезда вышли — два раза выстрелили ещё, и мы действительно собрались ехать, — говорит пенсионерка.
Люди надеются, что "всё образуется". На вопрос о том, что думают о развитии событий, отвечают: "Всё будет хорошо, и мы вернёмся к себе домой".
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области беженцев обеспечивают питанием и временным жильём. По их словам, перед отъездом люди массово снимали деньги со счетов. Некоторые выехали самостоятельно, в том числе при помощи такси.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Обложка: кадр из видео © LIFE