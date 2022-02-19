Аналитики объяснили причину резкого подорожания нефти

На рост стоимости нефти влияет геополитическая обстановка, связанная с эскалацией напряжённости вокруг Украины и опасениями за сбой поставок по нефтепроводу "Дружба", в частности по его южной ветке. Такое мнение высказал руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. С ним солидарна и управляющий партнёр компании WMT Consult Екатерина Косарева.

"Пока Запад будет продолжать нагнетать ситуацию вокруг Украины, российская нефть будет торговаться с премией к рынку. Из России в Европу она отправляется по нефтепроводу "Дружба", который имеет северную (белорусскую) и южную (украинскую) ветки. В среднем в году мы экспортируем по этому нефтепроводу порядка 40 миллионов тонн нефти в страны Старого Света", — объяснила Екатерина Косарева в интервью "Известиям".

В то же время аналитики ожидают коррекции цен в конце первого квартала на фоне завершения отопительного сезона и роста предложения нефти со стороны Ближнего Востока, в том числе от Ирана. Выход на мировой рынок дополнительных объёмов иранского чёрного золота может привести к стабилизации или даже снижению цен, однако геополитический фактор будет держать рынок в напряжении, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

"Любопытно, что переговоры США и Ирана о возобновлении ядерной сделки активизировались на фоне обострения ситуации вокруг Украины. То есть налицо попытка нивелировать действие негативного геополитического фактора другим фактором — позитивным", — заметил он.