"Нет людей — нет проблем?": Захарова назвала чудовищным отказ Байдена говорить о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что якобы российские войска окружили Украину, то есть "обложили полностью".

В ответ на заявление президента США Джо Байдена, что якобы "сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американскому лидеру "надо было добавить, что Россия опасно придвинулась к границам НАТО".

"Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей — нет проблем?" — задалась вопросом Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что Захарова назвала ситуацию в Донбассе геноцидом со стороны Киева. Представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад должен это признать.