"Нет людей — нет проблем?": Захарова назвала чудовищным отказ Байдена говорить о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что якобы российские войска окружили Украину, то есть "обложили полностью".
В ответ на заявление президента США Джо Байдена, что якобы "сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американскому лидеру "надо было добавить, что Россия опасно придвинулась к границам НАТО".
"Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей — нет проблем?" — задалась вопросом Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что Захарова назвала ситуацию в Донбассе геноцидом со стороны Киева. Представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад должен это признать.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".