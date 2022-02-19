Опубликовано видео с места взрыва, который повредил газопровод в Луганске

Ранее "Луганскгаз" назвал причиной возгорания диверсию. Через некоторое время также была взорвана газовая заправочная станция в одном из кварталов города.

Осмотр места взрыва газопровода под Луганском. Видео © Telegram-канал / ЛуганскИнформЦентр

Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки, которая входит в Луганск. Возгорание ликвидировано, на месте происшествия по улице 2-й Беломорской работают сотрудники правоохранительных органов.

Судя по этим кадрам, взрыв повредил магистральную трубу. Она буквально разорвана. Как сообщает телеграм-канал "Луганскинформцентр", от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов.

"Луганскгаз" назвал причиной двух прогремевших взрывов диверсию. В первом случае загорелся газопровод, во втором, по словам местных жителей, сдетонировала газовая заправочная станция.