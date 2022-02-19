Опубликовано видео с места взрыва, который повредил газопровод в Луганске
Ранее "Луганскгаз" назвал причиной возгорания диверсию. Через некоторое время также была взорвана газовая заправочная станция в одном из кварталов города.
Осмотр места взрыва газопровода под Луганском. Видео © Telegram-канал / ЛуганскИнформЦентр
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки, которая входит в Луганск. Возгорание ликвидировано, на месте происшествия по улице 2-й Беломорской работают сотрудники правоохранительных органов.
Судя по этим кадрам, взрыв повредил магистральную трубу. Она буквально разорвана. Как сообщает телеграм-канал "Луганскинформцентр", от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов.
"Луганскгаз" назвал причиной двух прогремевших взрывов диверсию. В первом случае загорелся газопровод, во втором, по словам местных жителей, сдетонировала газовая заправочная станция.
Ранее компания сообщила, что около 00:10 19 февраля стали поступать звонки о возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. Туда были отправлены аварийные бригады. МЧС республики удалось вскоре ликвидировать возгорание. А уже примерно в 00:40 прогремел второй взрыв. Как отмечали местные жители, он мог произойти на газовой заправочной станции.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Фото на обложке: кадр из видео © Telegram-канал / ЛуганскИнформЦентр