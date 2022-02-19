МЧС ЛНР: Республику самостоятельно покинуло свыше 25 тысяч человек
Эвакуация жителей Донбасса проводится на фоне обстрелов со стороны украинских военных. Беженцев принимает Ростовская область.
Луганскую Народную Республику самостоятельно покинуло 25 тысяч человек. Об этом сообщил на совещании в Ростове-на-Дону глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.
"Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тысяч человек", — сказал Кацавалов, добавив, что это количество граждан пересекло границу после объявления эвакуации.
Министр добавил, что сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тысяч человек.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Он пояснил, что по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Затем с призывом к эвакуации обратился к гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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