СМИ: НАТО повышает готовность своих сил быстрого реагирования
Срок прибытия в зону "конфликта" для них сократился более чем в четыре раза, утверждает DPA со ссылкой на источники, близкие к альянсу.
В свете напряжённых отношений с Россией НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, передаёт немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. Речь идёт о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF).
"НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией", — сообщает агентство, ссылаясь при этом на своих собеседников, близких к альянсу.
В материале уточняется, что силы быстрого реагирования должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не тридцати, как обычно.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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