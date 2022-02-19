СМИ: НАТО повышает готовность своих сил быстрого реагирования

В свете напряжённых отношений с Россией НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, передаёт немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. Речь идёт о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF).

"НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией", — сообщает агентство, ссылаясь при этом на своих собеседников, близких к альянсу.