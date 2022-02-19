TikTok заблокировал аккаунт РИА "Новости"

Это случилось во время освещения агентством событий в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА "Новости". Перед этим из аккаунта было удалено видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики по поводу начала эвакуации в Россию. Выступление главы ЛНР Леонида Пасечника осталось не тронуто.

"Около 01:10 мск субботы TikTok удалил из канала РИА "Новости" видеоролик с заявлением Пушилина к жителям ДНР, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста. Глава ДНР говорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашённых республик", — говорится в сообщении агентства.

На тот момент видеоролик посмотрело более 1,2 миллиона пользователей. При этом аналогичное видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника более чем с 1,9 миллиона просмотров осталось на канале.

"Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала РИА "Новости" получили уведомление о блокировке аккаунта", — рассказали в агентстве.

Аккаунт был заблокирован навсегда, без права восстановления. При этом администрация TikTok не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Из-за блокировки обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно.

"В данный момент канал РИА "Новости" в TikTok доступен для пользователей, они могут смотреть видео в нём, однако само агентство не может более публиковать в нём видеоролики", — уточнили в агентстве.