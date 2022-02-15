"А кто будет платить?": Немцы пришли в бешенство из-за требования посла Украины о поставках 12 тысяч ракет
Они призвали Берлин поставить дипломата на место, а вместо ракет Киеву дать гарантии безопасности России.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © Getty Images / Müller-Stauffenberg
Читатели немецкой газеты Die Zeit посчитали наглостью очередное требование посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы дать "отпор" России. Дипломату припомнили, что он не первый раз попрошайничает и пора бы уже запомнить, что "нет значит нет". Пользователь Ciel coloré написал: "Сколько ещё раз вы собираетесь попросить и получить отказ?"
"Двенадцать тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе, поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского", — добавил Abatefetel.
Поздновато попросили, иронично отметил юзер под именем Gastauftritt. Он напомнил, что "вторжение" России на Украину назначено на 16 февраля, поэтому можно и проигнорировать требование Мельника. А пользователь mahna mahnam призвал вместо ракет Украине дать уже наконец гарантии безопасности России.
"Расширение НАТО на восток с 90-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России — совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение", — подчеркнул он.
"Этого посла нужно поставить на место!" — резко отреагировал другой пользователь. Он также вспомнил, что недавно Мельник возмущался недостаточной финансовой помощью от Берлина, которая сравнима с помощью Конго. А пользователь Levant иронично написал: "А я требую себе "порше". Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 миллиардов евро перечислил".
Напомним, на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пожаловался, что Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с той, что Берлин выделяет Сомали или Южному Судану.
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