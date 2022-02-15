"А кто будет платить?": Немцы пришли в бешенство из-за требования посла Украины о поставках 12 тысяч ракет

Читатели немецкой газеты Die Zeit посчитали наглостью очередное требование посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы дать "отпор" России. Дипломату припомнили, что он не первый раз попрошайничает и пора бы уже запомнить, что "нет значит нет". Пользователь Ciel coloré написал: "Сколько ещё раз вы собираетесь попросить и получить отказ?"

"Двенадцать тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе, поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского", — добавил Abatefetel.

Поздновато попросили, иронично отметил юзер под именем Gastauftritt. Он напомнил, что "вторжение" России на Украину назначено на 16 февраля, поэтому можно и проигнорировать требование Мельника. А пользователь mahna mahnam призвал вместо ракет Украине дать уже наконец гарантии безопасности России.

"Расширение НАТО на восток с 90-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России — совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение", — подчеркнул он.