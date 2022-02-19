В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 34 мины по двум районам республики

Десятки случаев обстрела также фиксируют в Луганской Народной Республике. На этом фоне идёт эвакуация жителей Донбасса в Россию.

Со стороны Украины этой ночью выпущено 34 миномётных снаряда по окрестностям двух населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Как говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, это село Стыла и посёлок шахты Гагарина.

Как отмечается, после 03:00 зафиксирован обстрел 27 минами калибра 120 мм по району села Стыла и семью минами такого же калибра — по посёлку шахты Гагарина.