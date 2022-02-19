В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 34 мины по двум районам республики
Десятки случаев обстрела также фиксируют в Луганской Народной Республике. На этом фоне идёт эвакуация жителей Донбасса в Россию.
Со стороны Украины этой ночью выпущено 34 миномётных снаряда по окрестностям двух населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Как говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, это село Стыла и посёлок шахты Гагарина.
Как отмечается, после 03:00 зафиксирован обстрел 27 минами калибра 120 мм по району села Стыла и семью минами такого же калибра — по посёлку шахты Гагарина.
Сводка продолжает обновляться, согласно информации ведомства, также выпущено семь мин по посёлку шахты "Южная", 20 мин — по направлению Новотроицкого и Докучаевска. Последний обстрелян уже в пятый раз.
Лайф рассказывал, что на фоне этого 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергал данные о применении силы со стороны ВСУ. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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