В Туркмении на пост президента выдвинули главу пансионата и директора школы

Ещё два кандидата выдвинуты в двух областях Туркмении для участия во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в марте. Один из них является главой пансионата, а второй — директором школы.

По данным Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ), в Балканском и Лебапском велаятах (областях) прошли собрания инициативных групп граждан для выдвижения претендентов на пост главы республики.

В Балканском велаяте было принято решение о выдвижении для участия в выборах депутата Меджлиса (нижней палаты парламента Туркмении), главного врача санатория "Аваза" Бердымаммета Гурбанова. В Лебапском велаяте выдвинули кандидатуру директора финансово-экономической средней профессиональной школы Перхата Бегенджова.

Ранее Лайф сообщал, что сын главы Туркменистана также выдвинут кандидатом на пост президента страны. Решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии республики. Сердар Бердымухамедов с февраля 2021 года занимает должность вице-премьер-министра.