"Как мы эту ночь переживём, не знаю": Жительница ДНР рассказала об обстрелах в районе Горловки
Ирина отметила, что военные действия там по-настоящему полностью никогда не прекращались, за последние же сутки взрывов было очень много.
Жительница ДНР рассказывает о непрекращающемся огне в районе Горловки. Видео © Telegram-канал SHOT
Жительница посёлка Зайцево, что рядом с Горловкой, рассказала о том, что происходит в том районе. По словам Ирины, взрывы там звучат регулярно.
"Обстрел сильный, из тяжёлого... Идёт между взрывами две-три, максимум пять секунд... Как мы эту ночь переживём, не знаю. Мы уже все прекрасно понимаем, с какой стороны идёт обстрел, откуда прилетает", — приводит телеграм-канал SHOT слова Ирины.
На видео, которое она записала, слышны звуки взрывов в посёлке Зайцево. По словам жительницы ДНР, люди боятся выходить на улицу, рассчитывают на эвакуацию в Ростовскую область России.
"Конечно, понимаем, количество [желающих уехать] большое людей. Но хотя бы детей. Дети — наша жизнь. У нас, в принципе, и не заканчивались военные действия, но такого сильного обстрела давно уже не было. Именно по мирным жителям идёт обстрел ", — рассказывает Ирина.
Ранее Лайф писал, что беженцы рассказали, как покидали дома в ДНР под звуки взрывов. Эвакуированные переживают за тех родных и знакомых, кто был вынужден остаться в республике. Её покидают женщины, дети и старики.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Обложка: кадр из видео © Telegram-канал SHOT