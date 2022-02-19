Выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов
На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышно, как сотрудники СМИ находят какой-то повод для шуток.
Американские журналисты рассмеялись после окончания выступления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Видео опубликовано на ютуб-канале агентства Reuters.
На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышен смех присутствовавших на мероприятии журналистов. В ходе обращения Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин якобы принял решение о вторжении на Украину. Также американский лидер обвинил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении договорённостей о прекращении огня в Донбассе.
А ранее Лайф писал, что Захарова назвала чудовищным отказ Байдена говорить о жителях Донбасса. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента США о том, что якобы российские войска окружили Украину.
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