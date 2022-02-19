Выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов

На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышен смех присутствовавших на мероприятии журналистов. В ходе обращения Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин якобы принял решение о вторжении на Украину. Также американский лидер обвинил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении договорённостей о прекращении огня в Донбассе.