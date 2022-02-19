Джонсон ответил на вопросы Скотленд-Ярда о вечеринках в его канцелярии в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на список вопросов от Скотленд-Ярда о вечеринках, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений. Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на официального представителя главы правительства.

В сообщении говорится, что Джонсон вернул опросник, полученный от столичной полиции вовремя — в положенный семидневный срок. Ранее в канцелярии премьера подчёркивали, что не будут публиковать предоставленные главой правительства ответы. А в Скотленд-Ярде до этого заявили, что в ходе расследования полиция свяжется с полусотней человек, которые были участниками или свидетелями проводившихся вечеринок, чтобы установить все обстоятельства происходившего. Нарушителям действовавших в то время правил грозят денежные штрафы. Британские СМИ сообщали также, что таких "пати" на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии была целая серия, на некоторых премьер присутствовал лично.