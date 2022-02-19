В Вашингтоне начали готовиться к повторению "канадских" протестов дальнобойщиков

Американская полиция готовится к тому, что в Вашингтон по случаю выступления президента США Джо Байдена "О положении страны", запланированного на 1 марта, прибудут колонны большегрузных автомобилей, ожидаются акции протеста дальнобойщиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Капитолия.

"Правоохранительные органы в районе столицы страны осведомлены о планах приезда в Вашингтон (округ Колумбия) ряда колонн большегрузных автомобилей примерно во время обращения "О положении страны". Как и в случае любых демонстраций, полиция Капитолия будет способствовать законной деятельности в соответствии с Первой поправкой к Конституции США", — отмечается в сообщении.

Полиция Капитолия тесно координирует свои действия с другими службами и ведомствами. На улицах американской столицы в целях безопасности могут на время установить барьеры, однако "окончательное решение не принято".