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19 февраля, 03:34

В Китае назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Со ссылкой на врача пользователь WeChat рассказал, что это чревато как минимум порчей хранимого, но может привести и к серьёзным заболеваниям печени.

Холодильник нельзя использовать как обычный шкаф в случае с хранением многих продуктов, рассказал пользователь китайского портала WeChat. Автор уточняет, что в первую очередь это касается специй и приправ. Так, бадьян и перец при морозной температуре начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые вызывают заболевания печени.

Нельзя держать в холодильнике тропические фрукты, предупредил автор со ссылкой на советы врача. Например, бананы, личи и другие плоды не только не сохраняют там свежесть, но и быстрее гниют. В низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины. То же самое касается лапши.

"Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трёх дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье", — предупредил пользователь WeChat.

Не подлежат хранению в холодильнике, по словам китайского пользователя, и солёные овощи. Не следует помещать туда ещё лекарственные растения, так как при нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в них могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведёт к утрате полезных свойств.

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Ранее Лайф писал, что консервированные овощи способны спровоцировать рак желудка. К признакам такой злокачественной опухоли относятся изжога или кислотный рефлюкс, проблемы с глотанием, а также очень быстрое насыщение во время еды.

Обложка © Pexels

Арина Родионова

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