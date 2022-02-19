В Китае назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Холодильник нельзя использовать как обычный шкаф в случае с хранением многих продуктов, рассказал пользователь китайского портала WeChat. Автор уточняет, что в первую очередь это касается специй и приправ. Так, бадьян и перец при морозной температуре начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые вызывают заболевания печени.

Нельзя держать в холодильнике тропические фрукты, предупредил автор со ссылкой на советы врача. Например, бананы, личи и другие плоды не только не сохраняют там свежесть, но и быстрее гниют. В низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины. То же самое касается лапши.

"Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трёх дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье", — предупредил пользователь WeChat.

Не подлежат хранению в холодильнике, по словам китайского пользователя, и солёные овощи. Не следует помещать туда ещё лекарственные растения, так как при нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в них могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведёт к утрате полезных свойств.