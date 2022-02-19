Министры финансов G20 заявили о новых рисках для мировой экономики из-за пандемии

Восстановлению мировой экономики препятствует появление новых вариантов коронавируса. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран "Группы двадцати" (G20) по итогам встречи в Индонезии. Оно опубликовано в пятницу пресс-службой Минфина США.

"Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления", — отмечается в документе.

Восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно, в частности из-за неравного доступа к вакцинам. Среди других негативных факторов упомянуты рост цен на сырьё, включая энергоносители, высокие темпы инфляции.

"Мы продолжим укреплять устойчивость глобальных цепочек поставок. Мы по-прежнему бдительно следим за тем, как эти вызовы влияют на экономику в наших странах. Мы также продолжаем следить за серьёзными международными рисками, включая те, которые связаны с растущей геополитической напряжённостью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью", — говорится в документе.