Министры финансов G20 заявили о новых рисках для мировой экономики из-за пандемии
Одной из причин может стать неравномерность распределения вакцин от коронавируса по миру. Также упоминается резкий рост цен на сырьё, высокая инфляция.
Восстановлению мировой экономики препятствует появление новых вариантов коронавируса. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран "Группы двадцати" (G20) по итогам встречи в Индонезии. Оно опубликовано в пятницу пресс-службой Минфина США.
"Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления", — отмечается в документе.
Восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно, в частности из-за неравного доступа к вакцинам. Среди других негативных факторов упомянуты рост цен на сырьё, включая энергоносители, высокие темпы инфляции.
"Мы продолжим укреплять устойчивость глобальных цепочек поставок. Мы по-прежнему бдительно следим за тем, как эти вызовы влияют на экономику в наших странах. Мы также продолжаем следить за серьёзными международными рисками, включая те, которые связаны с растущей геополитической напряжённостью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью", — говорится в документе.
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