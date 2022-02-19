В ДНР сообщили о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела

Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Населённый пункт Васильевка полностью обесточен.

В Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны киевских силовиков была повреждена Васильевская насосная станция. Об этом в субботу сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор № 2", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что насосная станция первого подъёма Южно-Донбасского водовода (ЮДВ) остановлена, Васильевка оказалась обесточена. Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.