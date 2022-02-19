Эксперт Кашкин перечислил признаки слежки за смартфоном
Если владелец гаджета не соблюдает элементарные меры безопасности, злоумышленники могут получить доступ к его персональным данным.
Есть несколько признаков, которые могут косвенно указать на то, что ваш смартфон стал "шпионом" в чужих руках. О них рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Важным моментом в данном случае является "требование" приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Конечно, можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но, вероятнее всего, тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно", — объяснил Кашкин в беседе с агентством "Прайм".
Ещё одним важным фактором, по его мнению, является использование приложениями геолокации. Речь идёт не только о GPS, но и о данных сотовой связи, а также подключениях к различным веб-ресурсам.
"Современные программные решения на рынке становятся все более "умными" и могут использовать возможности вашего смартфона очень изящно. Главное при этом — не забывать о банальных мерах предосторожности. Ведь, как известно, кто предупрежден – тот вооружен!", — отмечает Кашкин.
Он также советует обратить внимание на быстрый разряд аккумулятора, внезапные "зависания" телефона или даже его выключение без объективных причин, возникновение шумов и посторонних звуков при разговоре.
Ранее Лайф рассказывал, что аналитик Лынова перечислила приложения на смартфоне, которые могут воровать личные данные. Чтобы избежать риска утечки, она советует пользоваться официальными магазинами приложений. Также не стоит забывать про антивирусные средства и актуальные версии операционной системы.
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