Эксперт Кашкин перечислил признаки слежки за смартфоном

Есть несколько признаков, которые могут косвенно указать на то, что ваш смартфон стал "шпионом" в чужих руках. О них рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

"Важным моментом в данном случае является "требование" приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Конечно, можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но, вероятнее всего, тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно", — объяснил Кашкин в беседе с агентством "Прайм".

Ещё одним важным фактором, по его мнению, является использование приложениями геолокации. Речь идёт не только о GPS, но и о данных сотовой связи, а также подключениях к различным веб-ресурсам.

"Современные программные решения на рынке становятся все более "умными" и могут использовать возможности вашего смартфона очень изящно. Главное при этом — не забывать о банальных мерах предосторожности. Ведь, как известно, кто предупрежден – тот вооружен!", — отмечает Кашкин.

Он также советует обратить внимание на быстрый разряд аккумулятора, внезапные "зависания" телефона или даже его выключение без объективных причин, возникновение шумов и посторонних звуков при разговоре.