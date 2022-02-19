Украина не дала ОБСЕ проверить заявления о попадании снаряда в детсад

Наблюдателям пришлось провести осмотр лишь издалека, о чём они рассказали в своём отчёте. В ЛНР же заявляли, что здание было повреждено ВСУ с целью провокации.

Миссию ОБСЕ не допустили осмотреть место, где снаряд якобы попал в детский сад в подконтрольной Киеву Станице Луганской в районе станции Кондрашевская-Новая. Об этом говорится в ежедневном отчёте наблюдателей.

"На ул. Деповской, 22, примерно в 20 метрах к юго-западу от двухэтажного здания детского сада, наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы (по оценке — от разлёта осколков) на внутренней части бетонного ограждения вокруг здания", — сказано в отчёте по поводу обследования окрестностей здания.

Также команда СММ видела пробоину диаметром около одного метра, разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и два разбитых окна на северо-западной стене (на первом и втором этажах). Но вот определить тип вооружения и направление огня наблюдатели не смогли: киевские власти не допустили их близко, ссылаясь на ход расследования.

"Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 метров от северо-восточного фасада и около 30 метров от юго-западного фасада повреждённого здания, поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведётся расследование", — сказано в отчёте.