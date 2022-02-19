Эвакуация жителей и обстрелы со стороны Украины: Как прошла ночь в Донбассе

Военные наблюдатели заявляют о десятках снарядов, которые за последние сутки перелетели линию соприкосновения и упали в населённых пунктах ДНР и ЛНР.

Минувшей ночью в Донбассе шла эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область России. Вывоз женщин, детей и стариков был организован после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик. Они заявили, что есть риск начала военных действий со стороны Украины.

Эвакуация

Как заявили в ЛНР, границу России уже успело пересечь более 25 тысяч жителей республики — как самостоятельно, так и на предоставленных автобусах. По данным МЧС России, функционирует 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом: шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных.

Ночью власти Ростовской области сообщали, что в регион прибыло чуть более тысячи граждан ДНР и ЛНР, однако отмечали, что данные быстро меняются. Свою помощь, в том числе по приёму беженцев, предложили и другие регионы.

Обустройство беженцев

У границы ставят палатки для временного размещения беженцев. Волонтёры разворачивают штаб, чтобы во взаимодействии с профильными службами содействовать обустройству вынужденных переселенцев. Роспотребнадзор принимает меры, чтобы организовать обследование беженцев на коронавирусную инфекцию: отмечено, что в Донбассе ситуация с её распространением хуже, чем в России.

Обстрелы

Между тем представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают о непрекращающихся обстрелах со стороны Украины. Так, только в Луганской Народной Республике их насчитали более 30. Прошлым утром 11 мин прилетело в Кряновку, 14 в Причепиловку, девять — в Станицу Луганскую. Затем после целого ряда дневных обстрелов из миномёта был нанесён удар по Санжаровке, Зелёной Роще, Золотому и так далее. В ДНР также информировали о прилёте за ночь десятков мин со стороны ВСУ. Несколько раз обстрелу подвергся Докучаевск. О жертвах или пострадавших информации не поступало.

Диверсии

В Луганске два мощных взрыва привели к масштабным пожарам. В первом случае был повреждён газопровод, во втором — газовая заправочная станция. В "Луганскгазе" сообщили, что последствия быстро ликвидировали. Там считают, что взрывы стали результатом диверсии.

Запад про "вторжение"