Эвакуация жителей и обстрелы со стороны Украины: Как прошла ночь в Донбассе
Военные наблюдатели заявляют о десятках снарядов, которые за последние сутки перелетели линию соприкосновения и упали в населённых пунктах ДНР и ЛНР.
Прибытие эвакуированных жителей Донбасса в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Минувшей ночью в Донбассе шла эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область России. Вывоз женщин, детей и стариков был организован после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик. Они заявили, что есть риск начала военных действий со стороны Украины.
Эвакуация
Как заявили в ЛНР, границу России уже успело пересечь более 25 тысяч жителей республики — как самостоятельно, так и на предоставленных автобусах. По данным МЧС России, функционирует 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом: шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных.
Ночью власти Ростовской области сообщали, что в регион прибыло чуть более тысячи граждан ДНР и ЛНР, однако отмечали, что данные быстро меняются. Свою помощь, в том числе по приёму беженцев, предложили и другие регионы.
Обустройство беженцев
У границы разворачиваются палатки для временного размещения беженцев. Волонтёры разворачивают штаб, чтобы во взаимодействии с профильными службами содействовать обустройству вынужденных переселенцев. Роспотребнадзор принимает меры, чтобы организовать обследование беженцев на коронавирусную инфекцию: отмечено, что в Донбассе ситуация с её распространением хуже, чем в России.
Обстрелы
Между тем представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали о непрекращающихся обстрелах со стороны Украины. Так, только в Луганской Народной Республике их насчитали более тридцати. Прошлым утром 11 мин прилетело в Кряновку, 14 в Причепиловку, девять — в Станицу Луганскую. Затем после целого ряда дневных обстрелов из миномёта был нанесён удар по Санжаровке, Зелёной Роще, Золотому и так далее. В ДНР также информировали о прилёте за ночь десятков мин со стороны ВСУ. Несколько раз обстрелу подвергся Докучаевск. О жертвах или пострадавших информации не поступало.
Диверсии
В Луганске два мощных взрыва привели к масштабным пожарам. В первом случае был повреждён газопровод, во втором — газовая заправочная станция. В "Луганскгазе" сообщили, что последствия быстро ликвидировали. Там считают, что взрывы стали результатом диверсии.
Запад про "вторжение"
Между тем на Западе продолжают заявлять, что Россия якобы по-прежнему готовится к "вторжению на Украину". В частности, об этом сказал президент США Джо Байден. В вынужденной эвакуации жителей Донбасса в РФ там видят некое "прикрытие" для якобы существующих планов России совершить акт агрессии.