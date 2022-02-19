"Откровенная ложь": Антонов отреагировал на новые заявления Запада о готовности России к "вторжению"

Посол посоветовал американским политикам лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи" Украине со стороны США и их союзников.

Соединённые Штаты продолжают внушать общественности "откровенную ложь". Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал очередные утверждения, что Москва якобы готовит "вторжение на Украину".

"В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".

Говоря об откровенной лжи со стороны политиков США, посол заявляет о попытках Запада "оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности". Особое недоумение у него вызывают вбросы по поводу эвакуации жителей Донбасса в Россию на фоне активизации обстрелов со стороны Украины.

"Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину", — отметил посол.