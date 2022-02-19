"Откровенная ложь": Антонов отреагировал на новые заявления Запада о готовности России к "вторжению"
Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США
Посол посоветовал американским политикам лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи" Украине со стороны США и их союзников.
Соединённые Штаты продолжают внушать общественности "откровенную ложь". Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал очередные утверждения, что Москва якобы готовит "вторжение на Украину".
"В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".
Говоря об откровенной лжи со стороны политиков США, посол заявляет о попытках Запада "оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности". Особое недоумение у него вызывают вбросы по поводу эвакуации жителей Донбасса в Россию на фоне активизации обстрелов со стороны Украины.
"Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину", — отметил посол.
Он расценил это как очередной виток американской дезинформационной кампании. Авторам подобных заявлений посоветовал лично посетить Донбасс и "ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи" Украине со стороны США и их союзников.
Лайф рассказывал, что на фоне этого 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергал данные о применении силы со стороны ВСУ. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.