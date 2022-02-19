МЧС России рассказало о работе 15 КПП на границе с Донбассом

Врио главы министерства потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени.

На территории Ростовской области функционирует 15 пунктов пропуска, через которые жители Донецкой и Луганской народных республик могут попасть в Россию. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Там также отмечают, что врио главы МЧС Александр Чуприян потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.

"Особенно Александр Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплату денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей", — подчеркнули в МЧС.