МЧС России рассказало о работе 15 КПП на границе с Донбассом
Врио главы министерства потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени.
На территории Ростовской области функционирует 15 пунктов пропуска, через которые жители Донецкой и Луганской народных республик могут попасть в Россию. Об этом сообщили в МЧС РФ.
"По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
Там также отмечают, что врио главы МЧС Александр Чуприян потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.
"Особенно Александр Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплату денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей", — подчеркнули в МЧС.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области беженцев обеспечивают питанием и временным жильём. По их словам, перед отъездом люди массово снимали деньги со счетов. Некоторые выехали самостоятельно, в том числе при помощи такси.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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