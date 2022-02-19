Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике
Он призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, а также рассказал о продолжающихся масштабных обстрелах со стороны Украины.
Обращение главы ДНР Дениса Пушилина с объявлением о подписанном указе о всеобщей мобилизации. Видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сказано в заявлении главы республики на его сайте.
"Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей", — сказал Пушилин.
Он уточнил, что масштабные обстрелы Украиной территорий ДНР и ЛНР продолжаются миномётами, гранатомётами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулемётами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, а также танками. Народная милиция, добавил Пушилин, сдерживает противника ответным огнём.
Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Кадр из видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина