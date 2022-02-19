Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Он призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, а также рассказал о продолжающихся масштабных обстрелах со стороны Украины.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина с объявлением о подписанном указе о всеобщей мобилизации. Видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сказано в заявлении главы республики на его сайте.

"Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей", — сказал Пушилин.