Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сказано в заявлении главы республики на его сайте .

"Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей", — сказал Пушилин.