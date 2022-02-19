"Люди, бедные, там остались": Покидающие ДНР жители рассказали о частых и сильных выстрелах в республике

По словам одной из пенсионерок, сейчас в регионе сложилась очень напряжённая обстановка. Теперь им остаётся переживать за людей, которые пока не стали уезжать.

Жители ДНР рассказывают об обстрелах в республике. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР), эвакуирующиеся в Россию, рассказали перед отъездом, что на территории региона часто слышна стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Очень напряжённая [ситуация], уже дальше некуда. Люди, бедные, там остались. <…> Теперь тут за них переживаешь", — рассказала одна из женщин.