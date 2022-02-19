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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 06:54

"Люди, бедные, там остались": Покидающие ДНР жители рассказали о частых и сильных выстрелах в республике

По словам одной из пенсионерок, сейчас в регионе сложилась очень напряжённая обстановка. Теперь им остаётся переживать за людей, которые пока не стали уезжать.

Жители ДНР рассказывают об обстрелах в республике. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР), эвакуирующиеся в Россию, рассказали перед отъездом, что на территории региона часто слышна стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Очень напряжённая [ситуация], уже дальше некуда. Люди, бедные, там остались. <…> Теперь тут за них переживаешь", — рассказала одна из женщин.

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Другая жительница на вопрос, часто ли слышны выстрелы, ответила: "Часто". А её подруга добавила: "И сильно". Ещё одна покидающая ДНР пенсионерка сообщила, что, когда вышла из подъезда своего дома, услышала два выстрела. В этот момент она окончательно решила, что покинет республику.

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Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Беженцы из Донецкой Народной Республики. Кадр из видео © Telegram-канал SHOT

Евгения Колесникова
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