"Люди, бедные, там остались": Покидающие ДНР жители рассказали о частых и сильных выстрелах в республике

Жители самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР), эвакуирующиеся в Россию, рассказали перед отъездом, что на территории региона часто слышна стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

"Очень напряжённая [ситуация] , уже дальше некуда. Люди, бедные, там остались. <…> Теперь тут за них переживаешь", — рассказала одна из женщин.

Другая жительница на вопрос, часто ли слышны выстрелы, ответила: "Часто". А её подруга добавила: "И сильно". Ещё одна покидающая ДНР пенсионерка сообщила, что, когда вышла из подъезда своего дома, услышала два выстрела. В этот момент она окончательно решила, что покинет республику.