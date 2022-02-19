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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 06:42

Губернатор Оренбургской области Паслер заявил о готовности региона принять беженцев

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Фото © Instagram / dpasler.official

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Фото © Instagram / dpasler.official

Он уже уведомил об этом врио главы МЧС России Александра Чуприяна, а также поручил начать подготовку и решить вопрос о количестве человек, которых область готова принять.

Оренбургская область готова принять жителей ДНР и ЛНР, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, область не может остаться в стороне, когда людям угрожает опасность.

"Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности", — цитирует губернатора РИА "Новости".

Паслер уточнил, что уже уведомил об этом врио главы МЧС России Александра Чуприяна. Глава региона поручил начать подготовку и решить вопрос о количестве человек, которых область готова принять. Социальные службы региона готовятся при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости, заключил Паслер.

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Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.


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Артур Лапсаков
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