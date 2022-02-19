Губернатор Оренбургской области Паслер заявил о готовности региона принять беженцев

Он уже уведомил об этом врио главы МЧС России Александра Чуприяна, а также поручил начать подготовку и решить вопрос о количестве человек, которых область готова принять.

Оренбургская область готова принять жителей ДНР и ЛНР, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, область не может остаться в стороне, когда людям угрожает опасность.

"Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности", — цитирует губернатора РИА "Новости".