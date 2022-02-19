НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 07:21

В ДНР заявили об угрозе водоснабжению сорока населённых пунктов из-за обстрелов ВСУ

Теперь местная фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Народная милиция республики уже сообщила о нарушениях представителям украинской стороны.

Водоснабжение более чем в 40 населённых пунктах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения оказалось под угрозой из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

"В результате обстрела обесточен населённый пункт [Васильевка], зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъёма ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населённых пунктов", — говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.

ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки

В настоящий момент Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. О нарушениях уже предупреждены представители украинской стороны в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), который, как подчеркнули в ведомстве, отказывается реагировать на заявления НМ республики и принимать меры по прекращению огня со стороны Украины.

"Люди, бедные, там остались": Покидающие ДНР жители рассказали о частых и сильных выстрелах в республике

"Люди, бедные, там остались": Покидающие ДНР жители рассказали о частых и сильных выстрелах в республике

Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Обложка © Pixabay

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1