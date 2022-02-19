В ДНР заявили об угрозе водоснабжению сорока населённых пунктов из-за обстрелов ВСУ

Теперь местная фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Народная милиция республики уже сообщила о нарушениях представителям украинской стороны.

Водоснабжение более чем в 40 населённых пунктах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения оказалось под угрозой из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

"В результате обстрела обесточен населённый пункт [Васильевка], зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъёма ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населённых пунктов", — говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.