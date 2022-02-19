В ДНР заявили об угрозе водоснабжению сорока населённых пунктов из-за обстрелов ВСУ
Теперь местная фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Народная милиция республики уже сообщила о нарушениях представителям украинской стороны.
Водоснабжение более чем в 40 населённых пунктах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения оказалось под угрозой из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела обесточен населённый пункт [Васильевка], зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъёма ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населённых пунктов", — говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.
В настоящий момент Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. О нарушениях уже предупреждены представители украинской стороны в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), который, как подчеркнули в ведомстве, отказывается реагировать на заявления НМ республики и принимать меры по прекращению огня со стороны Украины.
Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Обложка © Pixabay