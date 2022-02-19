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19 февраля, 07:26

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

В результате столкновения кузова двух иномарок превратились в груду металла. Водитель одной из машин выжил и после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

<p>Последствия столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE</p>

Последствия столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE

Две легковушки столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, в результате ДТП погибло два человека, ещё трое, в том числе двое детей, получили травмы. Как стало известно Лайфу, пострадавших ребят доставили в больницу.

Всё произошло 19 февраля на 612-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Spacio во время обгона столкнулся с Toyota Mark II. Вероятно, скорость автомобилей была высокой, потому что обе машины сильно деформировались от удара. В результате мужчина и женщина в Spacio скончались на месте, также в автомобиле находились двое детей 10 и 16 лет, их доставили в больницу. Водитель Mark II после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

  • Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
    Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
  • Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
    Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
  • Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
    Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
  • Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE
    Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE

Последствия аварии на трассе Р-255 "Сибирь". Фото © LIFE

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Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП под Кемеровом

Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП под Кемеровом

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

А ранее Лайф показал, как в Красноярске автомобиль сбил перебегавшую дорогу 19-летнюю девушку. Пострадавшая Татьяна с многочисленными переломами в сознании была доставлена в больницу.

Никита Могилев

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