Handelsblatt: "Вторжение" на Украину противоречит планам России остановить расширение НАТО
По мнению собеседника газеты, против войны настроены и простые россияне, с мнением которых Владимир Путин вынужден считаться. Он также назвал бессмысленным введение новых санкций.
Россия не намерена нападать на Украину, потому что это противоречит её планам по остановке расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.
"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. <…> Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм", — объяснил он.
Мангольд добавил, что против войны настроены и простые россияне, с мнением которых президент России Владимир Путин вынужден считаться.
Бизнесмен также высказался против введения новых санкций, посчитав их бессмысленными. По его мнению, введённые после Крыма рестрикции только усилили Россию, позволив ей провести политику импортозамещения и модернизировать целые отрасли экономики.
Помимо этого Мангольд выступает за реализацию проекта "Северный поток – 2", который решил бы проблему роста спроса на газ в Германии и Европе. Закрытие газопровода будет политически мотивированным и приведёт к "непредсказуемым" последствиям, считает он.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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