Handelsblatt: "Вторжение" на Украину противоречит планам России остановить расширение НАТО

Россия не намерена нападать на Украину, потому что это противоречит её планам по остановке расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.

"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. <…> Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм", — объяснил он.

Мангольд добавил, что против войны настроены и простые россияне, с мнением которых президент России Владимир Путин вынужден считаться.

Бизнесмен также высказался против введения новых санкций, посчитав их бессмысленными. По его мнению, введённые после Крыма рестрикции только усилили Россию, позволив ей провести политику импортозамещения и модернизировать целые отрасли экономики.