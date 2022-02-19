За минувшие сутки в России госпитализировали 15 062 человека с ковидом
За этот же период полностью вылечилось от коронавируса 191 098 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 12 217 942. За всё время в стране зарегистрировали 15 199 720 случаев заражения.
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За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 15 062 человека, что на 19,2% меньше по сравнению с предыдущим днём. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
За минувшие 24 часа полностью вылечилось от CoViD-19 191 098 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 12 217 942. За всё время в России зарегистрировали 15 199 720 случаев заражения коронавирусом, из которых 179 147 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 344 755 летальных исходов, за последние сутки этот показатель увеличился на 798.
Ранее врач Екатерина Серебренникова рассказала, о чём говорит "температурный хвост" после ковида. По словам эксперта, при обнаружении такого симптома необходимо обратиться к врачу, потому что дообследование часто помогает выявить и другие заболевания.