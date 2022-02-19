Ведущий программы "Решала" назвал 10 надёжных способов распознать мошенника на сайте знакомств

Эксперт по борьбе с мошенниками и ведущий шоу "Решала" Влад Чижов за свою практику видел разные случаи и потому выработал техники, которые помогут распознать обманщика на сайте или в приложении для знакомств. Всех их отличают общие схемы, и блогер рассказал, как не попасться на уловки.

Анкета

Мошенник, который закидывает удочки с нескольких аккаунтов, не будет придумывать сложную биографию и развёрнутую анкету. Скорее всего, информация на его странице будет скудная и вполне базовая, не отличающая кавалера от миллиона других. К тому же не будет лишним проверить первые сообщения ухажёра через антиплагиат. Обманщики часто используют общие и популярные фразы.

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Навязчивость

У первого встречного денег не попросишь, а вот у второй половинки — уже можно. Поэтому нетерпение и активность кавалера должны вызывать подозрения. Если ему невтерпёж сделать ваши отношения официальными и поднять их на другой уровень, это может рассекретить афериста. Неплохо ещё пробить его имя в Сети — на самых отпетых мошенников существуют целые простыни отзывов.

Откровенные фото

Отправлять нюдсы в приложениях для знакомств — в целом дело опасное, даже если общаетесь вы не с обманщиком, а с обычным парнем. Изображения с пометкой 18+ легко могут стать средством для шантажа или мести. Однако, если новый ухажёр постоянно просит откровенные фото, лучше сразу оборвать с ним отношения. Это же касается и видеозвонков — не обнажайтесь перед камерой, что бы вам ни обещали за это.

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Личная информация

Конечно, "решала" не советует отмалчиваться на все вопросы и скрывать о себе всю информацию, но некоторые вещи стоит оставить в тайне, хотя бы временно. Например, место вашей работы или ваших близких, услугами каких банков вы пользуетесь, в какой фитнес-центр ходите и так далее. Такие конкретные детали могут ненароком раскрыть ваши болевые точки, в которые мошенник не постесняется ударить.

Успех и роскошь

Не стоит в анкете и разговорах бравировать своим богатством. Пусть вы много зарабатываете, имеете собственную квартиру, дорогую машину и можете позволить себе отдых на лакшери-курорте. Вы вправе гордиться успехом, но такая демонстрация мгновенно привлечёт либо аферистов, либо альфонсов. Поэтому лучше воздержаться от фото из своего "ламборгини" или у окон с видом на Красную площадь.

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Соцсети

Мошенник вряд ли станет стараться ради вас и создавать отдельно аккаунты в таких соцсетях, как "Инстаграм", "ВКонтакте" или "Фейсбук". А потому, если в анкете есть ссылки на странички в них, кавалер, скорее всего, благонадёжный — по крайней мере, в плане различных афер. Но, если он не стал указывать другие профили, найдите их самостоятельно. Аккаунты в соцсетях могут многое поведать о вашем ухажёре.

Ссылки

Если парень начинает присылать различные ссылки, пусть даже на мем или смешное видео, не стоит по ним переходить. Попросите залить файл в диалог или показать скриншот. Даже если адрес ссылки кажется знакомым, не факт, что это не поддельная страничка, которая подсадит к вам в телефон или на компьютер вирус. Но, если тяга к мемам сильнее вас, купите хороший антивирус — он снизит риски, но не исключит их полностью.

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Деньги

Если у интернет-возлюбленного возникла беда и ему срочно потребовались деньги, у Влада Чижова для вас плохие новости. Скорее всего, вы имеете дело с мошенником, который теперь пытается вас обмануть по старой схеме. Он может захотеть приехать к вам, но на билет потребуются средства. Или научить разбираться в криптовалюте или NFT, для которых потребуется стартовый капитал. Ответ для таких парней один — "го в бан".

Подарки

Этот пункт самый сложный, ведь здесь приходится отказываться от подарков. Но "решала" настаивает — это очень частый вид развода. Кавалер может попросить оплатить доставку презента или позже обвинить в краже. К тому же не стоит раскрывать свои адреса — хоть домашний, хоть рабочий.

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Лицо

Ни один мошенник не хочет оставлять лишние следы или показывать лицо. Поэтому, если избранник постоянно ведёт видеозвонки из тёмного помещения, связь плохая, а внешность ухажёра мешает разглядеть шарф, плед или что-то другое, — это повод усомниться в его честности. Его фото лучше тоже проверить в Интернете, на них может оказаться совершенно другой человек, приводит рекомендации Влада Чижова Passion.