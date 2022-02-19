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19 февраля, 06:30

10 шокирующих секретов из жизни близких, о которых родственники узнали только после их похорон

Некоторые люди уносят секреты с собой в могилу. Другим не так везёт, и после смерти их родственники и друзья всё равно узнают об их неприглядном прошлом. В подборке ниже десять таких историй.

Пользователь Reddit inthe801 поинтересовался у напарников по соцсети, о каких секретах своих родственников или друзей они узнали после того, как те уже умерли. Одни ответы были жуткими, другие — милыми. Ниже приведены десять самых впечатляющих из них.

Я узнал, что мой отец убил парня, когда ему было 19 лет. Это был спор из-за девушки. Власти дали ему выбор: тюрьма или армия. Он выбрал второе, затем перешёл в ВВС, где служил ещё 20 лет

Magnoliarootsfan

Гиф © Giphy

У моей тёти — старой девы — был роман с женатым мужчиной много лет назад. По сегодняшним меркам это не очень впечатляет, но я всегда считал её добродушной и целомудренной. Оказывается, у моей тёти было довольно... яркое прошлое, о котором моя семья сообщила мне только после её смерти, когда я был достаточно взрослым, чтобы это понять

SilasMarner77

Узнал, что дед сменил фамилию, чтобы от чего-то скрыться (должно быть, от правосудия). И теперь я ношу его фамилию, которую он когда-то посчитал забавной для себя. Никто точно не знает, как его на самом деле зовут и почему он сбежал

I_Regret_Something

Выяснилось, что моего дядю убили. Он оставался в сознании достаточно долго, чтобы сказать жене, кто был убийцей. Это был её брат. Его поймали почти сразу и отправили в тюрьму.

Я был довольно молод, когда он умер, поэтому мама никогда не говорила мне правду, пока недавно я сам не спросил

CaptainObvious1906

Свои поздние годы мой дедушка с деменцией провёл, рассказывая о том, как "нелегалы ​​губят Америку". Иронично, ведь после смерти выяснилось, что он солгал в своих иммиграционных документах, когда приехал из Канады. Он сам был буквально нелегальным иммигрантом, которого чуть не депортировали, но оставили, потому что тогда была Вторая мировая война и власти предложили ему пойти в армию

Randibug91

У моего дедушки была секретная семья, которую он поддерживал всю нашу жизнь и о которой никогда не говорил ни слова. Нашли фотографии с выпускных детей, рождественские открытки — полный набор. Мы были в шоке

Wan_Lembo

Гиф © Giphy

Только недавно я узнал, что моего прадеда на самом деле не съели медведи (он работал смотрителем в парке). Просто он изменял моей прабабушке, а когда её братья об этом узнали, то выгнали его из города. Он переехал на Аляску. И никто не знал, что с ним стало, пока мы не нашли его могилу несколько десятилетий спустя

The_Mouse_That_Jumps

Мы нашли секс-качели на чердаке моей скромной бабушки-католички

Campindan

Гиф © Giphy

Мой дедушка был очень богат, и только после его кончины я узнал, что он анонимно оплатил сотни похорон детей из малообеспеченных и неполных семей нашего города

Loveiswhy-nohate

Мой отец отказался от стипендии на получение докторской степени по математике, чтобы устроиться на обычную работу и обеспечивать мою маму в связи с непредвиденной беременностью. Он действительно хотел преподавать, и он был рождён для этого. За те 60 лет, что я знал его, он ни разу не упомянул о докторской степени. Ни единого раза. Я узнал об этом, только когда разбирал документы после его смерти

Mel_cache

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

Обложка © Unsplash / Francesco Corbisiero

Сергей Трофимов

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