10 шокирующих секретов из жизни близких, о которых родственники узнали только после их похорон

Выяснилось, что моего дядю убили. Он оставался в сознании достаточно долго, чтобы сказать жене, кто был убийцей. Это был её брат. Его поймали почти сразу и отправили в тюрьму.

Я был довольно молод, когда он умер, поэтому мама никогда не говорила мне правду, пока недавно я сам не спросил