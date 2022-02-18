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18 февраля, 14:00

Психологи назвали верные признаки того, что парень тайно живёт на две семьи

Зачастую такие мужчины обманывают не только законных жён, но и любовниц. Обе девушки могут считать, что они единственные, а после жестоко разочароваться.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В отношениях измены встречаются не так редко, как хотелось бы, и надёжного способа уберечься от них нет. Причём зачастую обманутыми оказываются обе избранницы, жившие с иллюзией идеальной семьи. Эксперты в отношениях разобрались, как не попасть под чары обаятельного донжуана, у которого собственные понятия о верности, и как разглядеть в своём возлюбленном обманщика.

Действуем на опережение

Самый простой способ понять на свидании, занят ли мужчина, — обратить внимание на его руки. Разумеется, если он намерен обманывать нескольких девушек, вряд ли попадётся сразу же — кольцо снимет заранее. Но от непростого украшения может остаться полоса, поэтому стоит быть очень бдительной. Хорошо было бы проверить паспорт кавалера, но это сложный вариант — во-первых, трудно ненавязчиво подвести к этому в разговоре, а во-вторых, парень может быть не в официальном браке, а просто в долгих отношениях. Кроме того, штампы о браке с прошлого года обязательными не являются.

И третий способ профилактики — напроситесь в гости. Занятый мужчина придумает миллион отговорок и не пустит на порог, несмотря на все уверения с вашей стороны, что вас не испугают бардак, ремонт, злая собака или десять соседей. Но и свободный пропуск в берлогу холостяка тоже не означает, что все подозрения сняты. Здесь стоит обратить внимание не порядок — если ухажёр не производил впечатление педанта и чистюли, а дома у него словно в музее, стоит напрячься — может оказаться, что всё убирает его избранница или это съёмная квартира, которую сдают посуточно.

Признаки обманщика

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Разумеется, все способы не попасться в сети Казановы работают постольку-поскольку и совершенно не гарантируют безопасности. Такие мужчины обычно очень уверены в себе и опытны во лжи и притворстве, а потому раскусить их, не зная хорошо, невозможно. Но есть красные флажки, которые в отношениях покажут, что у вас есть конкурентки, о существовании которых вы не подозревали.

Тайные встречи

Никто не ждёт от парня после первого же свидания торжественного объявления семье или смены статуса в соцсети, однако есть определённые моменты, которые должны насторожить. Ваши свидания постоянно проходят далеко от его дома, но в довольно безлюдных местах. Парень не делает общие фото или если делает, то не выкладывает в соцсети, а ещё не добавляет вас в друзья. Знакомить вас с приятелями и родными он тоже не спешит, хотя прошло уже достаточно времени.

Скрытность

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Любую девушку покорит внимание мужчины, когда он ловит каждое слово и совершенно не устает слушать её долгие рассказы о себе. Правда, о собственной жизни такие скрытные ухажёры предпочитают не говорить, мотивируя тем, что ничего интересного с ними не происходит. На самом же деле от вас намеренно утаивают информацию, чтобы не сболтнуть лишнего, по чему вы догадаетесь об обмане или сможете найти его профиль в соцсетях.

Телефон

Даже при невероятно загруженном графике вас должно насторожить, когда парень пишет и звонит вам только в определённое время и раздражается, если вы проявляете инициативу, сбрасывая звонки. Чаще всего говорит с вами он, находясь на работе или в машине. Возлюбленный редко выпускает телефон из рук и во время каждого звонка уходит в другую комнату, чтобы вы не услышали чего-то компрометирующего.

Отговорки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Стоит вам предложить приехать к нему в гости или назначить свидание самой в месте, нарушающем его скрытность, в ход могут пойти различные форс-мажорные обстоятельства. У него внезапно началась простуда, приехали родственники издалека, шеф вызвал в последний момент и всё в таком духе. Это вполне обычные вещи, которые могут произойти в действительности, и в них нет ничего страшного, но если ситуация повторяется вновь и вновь — стоит бить тревогу.

Планы на будущее

Если ухажёр редко говорит о будущем и не строит никаких совместных планов, это верный признак, что ваши отношения он серьёзными и крепкими не считает, пишет Passion. Если же парень и рассказывает вам о будущих перспективах, то либо концентрируется на себе, не упоминая вас вовсе, либо рисует такую фантастическую картину, что сразу становится понятно — это всё фантазии и он не воспринимает их по-настоящему.

https://static.life.ru/publications/2022/2/18/103681763710.16035.jpg

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