Гений и на экране, и по паспорту: Как жил и почему боялся жениться актёр из "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин

18 февраля после заражения коронавирусом скончался народный артист России, актёр театра и кино Геннадий Юхтин. Ему было 89 лет. Последние дни своей жизни Юхтин, известный зрителю ролями в картинах "Неуловимые мстители" и "Весна на Заречной улице", провёл в ковидном госпитале в Коммунарке. На счету талантливого актёра — десятки киноролей. Вспоминаем интересные детали биографии Геннадия Юхтина.

Народный артист РФ Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Детство Геннадия Юхтина

Геннадий Юхтин родился в марте 1932-го в семье молодых коммунистов. У него была старшая сестра. Тогда была мода на необычные имена, и родители Юхтина нарекли дочь Идеей, а сына — Гением. В Великую Отечественную войну будущий актёр и его сестра осиротели. Мать, Раиса Михайловна, погибла, отец, Гаврила Васильевич, скончался от фронтовых ран. В итоге Гений и Идея оказались в приютах.

"Я всегда был спокоен, если мать задерживалась допоздна, и засыпал, не дожидаясь её. Но тогда до позднего вечера всё прислушивался: не идёт ли? Какая-то невнятная тревога не давала покоя, и чем дальше, тем явственнее перерастала в гнетущий страх... И вдруг в одно мгновение я чётко ощутил, что матери нет в живых! В ознобе метался по тахте и молил: "Мамочка, вернись, я буду слушаться, не умирай...", — спустя годы вспоминал Юхтин.

Именно в детдоме юный Гений увлёкся драматическим искусством. Хотя поначалу было ой как непросто — подросток попал под влияние улицы, воровал и хулиганил. Но небезразличные люди помогли, направили парня.

Учёба Юхтина во ВГИКе

Геннадий Юхтин (слева) в фильме "Увольнение на берег". Фото © kino-teatr.ru

В институт Геннадия Юхтина взяли с первого раза. В списке поступивших фамилия Гения была последней. "Я снова и снова перечитывал имена однокурсников: Руфина, Изольда, Астрида, Майя, Данута, Нинель, Альфред, Артур... Моё — Гений — завершало кураж!" — делился артист воспоминаниями с журналистами. Наставниками Юхтина стали Борис Бибиков и Ольга Пыжова, однокурсниками, среди прочих, были Руфина Нифонтова, Майя Булгакова, Изольда Извицкая.

Карьера Геннадия Юхтина

Геннадий Юхтин (слева) в фильме "Неуловимые мстители". Фото © kino-teatr.ru

Дебют Юхтина в кино пришёлся на 1955 год. Тогда Гений снялся в картинах сразу двух выдающихся режиссёров — Иосифа Хейфица в "Деле Румянцева" и Михаила Швейцера в "Чужой родне". Но огромную популярность принесла роль инженера Крушенкова в фильме "Весна на Заречной улице" режиссёров-дебютантов Феликса Миронера и Марлена Хуциева. Геннадий Юхтин запомнился зрителю как Игнат из "Неуловимых мстителей" и Захарченко из "Возвращения скрипки".

Геннадий Юхтин в фильме "Линия жизни". Фото © kino-teatr.ru

Личная жизнь Геннадия Юхтина

Геннадий Юхтин и его супруга Лидия. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Женился Геннадий Юхтин поздно, и тому была причина — немало печальных примеров разводов людей искусства. Избранницей актёра стала выпускница Плехановского института Лидия, с которой он познакомился "на каком-то праздничном мероприятии". Детей у пары не было.

"Я не был монахом, но настоящей семьёй обзавёлся достаточно поздно, после сорока лет. <...> Лида гораздо моложе меня, и я страшно волновался, когда просил благословения у её мамы. <...> Благодаря Лиде я обрёл настоящий дом и лучшего друга, которому так же, как и мне, дороги все мои пути-дороги и воспоминания о них. Детей у нас нет — не судьба, зато в другой жизни, на киноэкране, их наберётся у меня душ двадцать", — говорил Юхтин.