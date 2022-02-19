Globo: В Бразилии число жертв паводков и оползней возросло до 136 человек
К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов 24 выживших. Полицейским поступили заявления о 216 пропавших. Однако пока не известно, числятся они в списках спасённых или погибших.
Погодная ситуация в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро). Фото © Twitter / BlogdoZeCarlos
В бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) из-за оползней и паводков, вызванных сильными дождями, погибло 135 человек. Среди жертв числятся и 22 несовершеннолетних, сообщил местный телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.
Согласно их данным, на настоящий момент спасатели смогли извлечь из-под завалов 24 выживших. В полицию поступила информация о 216 пропавших, но пока правоохранители не могут сказать, эти люди в числе спасённых или жертв. Поисками занимается около 500 спасателей, 200 полицейских, а также военнослужащие и добровольцы.
Ранее Лайф писал, что в Бразилии из-за сильных ливней погибло 104 человека, восемь из которых дети. Губернатор штата заявил, что дождь, обрушившийся на регион 15 февраля, был самым сильным с 1932 года. За шесть часов количество осадков превысило месячную норму.