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19 февраля, 08:17

Globo: В Бразилии число жертв паводков и оползней возросло до 136 человек

К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов 24 выживших. Полицейским поступили заявления о 216 пропавших. Однако пока не известно, числятся они в списках спасённых или погибших.

<p>Погодная ситуация в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BlogdoZeCarlos/status/1494877379709259777/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BlogdoZeCarlos</a></p>

Погодная ситуация в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро). Фото © Twitter / BlogdoZeCarlos

В бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) из-за оползней и паводков, вызванных сильными дождями, погибло 135 человек. Среди жертв числятся и 22 несовершеннолетних, сообщил местный телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Согласно их данным, на настоящий момент спасатели смогли извлечь из-под завалов 24 выживших. В полицию поступила информация о 216 пропавших, но пока правоохранители не могут сказать, эти люди в числе спасённых или жертв. Поисками занимается около 500 спасателей, 200 полицейских, а также военнослужащие и добровольцы.

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Ранее Лайф писал, что в Бразилии из-за сильных ливней погибло 104 человека, восемь из которых дети. Губернатор штата заявил, что дождь, обрушившийся на регион 15 февраля, был самым сильным с 1932 года. За шесть часов количество осадков превысило месячную норму.

Светлана Оперук

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