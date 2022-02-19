В Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться"

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский высмеял переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов, назвав такое решение "желанием окопаться".

"Учитывая неудержимое желание наших иностранных партнёров в лице посольств окопаться во Львове, считаю необходимым ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью", — написал он в своём телеграм-канале.