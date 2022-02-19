В Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться"
Депутат Дубинский предложил ограничить влияние консульств на украинскую внутреннюю политику Львовской областью. При этом пообещал следить за их "успехами".
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский высмеял переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов, назвав такое решение "желанием окопаться".
"Учитывая неудержимое желание наших иностранных партнёров в лице посольств окопаться во Львове, считаю необходимым ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью", — написал он в своём телеграм-канале.
Дубинский посоветовал именно в этой области заняться выражением обеспокоенности губернатору, выборами прокурора, начальника Национального антикоррупционного бюро Украины и аттестацией судей. Депутат пообещал следить за их "успехами", а затем "разрешить испробовать силы в сакральном Чорткове" — городе в Тернопольской области Украины.
Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство сотрудников Посольства США на Украине немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Часть дипломатов осталась и переехала для продолжения работы во Львов. Госсекретарь Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева в этот город. Вслед за США решение о переносе посольства во Львов приняла и Великобритания.
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